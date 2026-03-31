MİLLİ MAÇ TARİHİ: Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım muhtemel 11'i

24 yıllık hasrete son vermek için bugün A Milli Futbol Takımı'mız Kosova ile karşı karşıya geliyor. Maçın önemi bir hayli büyük... Heyecan tavan yapmış durumda ve mücadele iple çekiliyor. Milliler büyük bir gurur yaşatmak isterken vatandaş da mücadele bilgilerine odaklanmış durumda... Bugün yoğun şekilde "Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri Play-of finali Kosova - Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Kosova: Muric, Hajrizi, Hajdari, Dellova, Vojvoda, Gallapeni , Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriq

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.

Kosova'yı iki maçta da yendik

A Milli Futbol Takımı ile Kosova, uluslararası arenada daha önce de aynı grupta mücadele etmişti. İki ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında I Grubu’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye, Antalya’da oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda oynanan mücadelede ise sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.