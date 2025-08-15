Alaska'da dikkat çeken ironi! Rus tehdidine karşı eğitilen pilotlar bu kez Putin’i korumak için havalanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 yılın ardından ilk kez ABD’ye resmi ziyarette bulunacak. Putin, Alaska’da yapılacak görüşme kapsamında bugün Türkiye saati ile 22:30'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

ABD ve Kanada’nın ortak hava savunma komutanlığı NORAD, Putin’in ziyareti süresince olağanüstü güvenlik önlemleri alacak.

Radar ve uydu gözetiminden savaş uçaklarına kadar katmanlı savunma ağı devrede olacak; şüpheli hava araçları tespit edilirse anında müdahale edilecek.

Ziyareti ilginç kılan noktalardan biri ise güvenlik protokolü. Daha iki hafta önce Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus bombardıman uçaklarını ve Su-35 savaş jetlerini engelleyen Amerikan uçakları, bu kez Putin’in uçağına eşlik edecek.

“İlginç bir ironi”

NTV'nin haberine göre; Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Scott Clancy, Newsweek’e yaptığı değerlendirmede, “Kuzey Amerika hava sahasını Rusya’nın ihlallerine karşı koruyan sistemin, şimdi Rusya Devlet Başkanı’nı korumak için kullanılacak olması ironik bir durum” ifadesini kullandı.

Rus askeri eskortu olmayacak

Putin’in Alaska’ya Rus askeri eskortu olmadan gelmesi bekleniyor. Ancak gerektiği takdirde ABD ve Rus uçaklarının koordineli şekilde hareket etmesi ihtimal dahilinde.

Putin'in güvenliği, ABD Gizli Servisi’nin sorumluluğunda olacak. Gizli Servis, yalnızca ABD Başkanı’nı değil, ülkeyi ziyaret eden yabancı liderleri de koruyor.

ABD’nin Rusya’ya en yakın noktası: Alaska

Rusya’ya yalnızca 3 kilometre uzaklıktaki Alaska, ABD’nin Rusya karşısındaki en ileri hattı olarak öne çıkıyor.

ABD’nin Rusya’ya en yakın noktası olan Alaska, hem F-22 Raptor hem de F-35 savaş uçaklarının konuşlu olduğu en kritik üslerden biri.

Bölge, yalnızca Rusya değil, Çin kaynaklı tehditlere karşı da yoğun şekilde gözetim altında tutuluyor.