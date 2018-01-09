Alibaba, Hong Kong Borsası'na geri dönebilir
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Hong Kong Borsası'na geri dönmeyi değerlendirdiklerini bildirdi. Söz konusu açıklama Hong Kong lideri Carrie Lam'ın daveti sonrasında geldi.
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Hong Kong lideri Carrie Lam'ın daveti sonrasında şirketin Hong Kong Borsası'na geri dönmeyi ciddi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Ma yaptığı açıklamada, "Carrie Lam'ın cesur açıklamaları güçlü bir taahhüde işaret ediyor, bu nedenle bizde Hong Kong piyasasını ciddi şekilde düşüneceğiz" diye konuştu.
Hong Kong Yöneticisis Carrie Lam, Alibaba'nın Hong Kong Borsası'na yeniden kote olmayı değerlendireceğini umduğunu söylemişti.