Alibaba'da yerli yatırımcı ilgisi zirveye çıktı! 7 gün üst üste alım

Alibaba'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanmadan önce, Çin anakarasındaki yatırımcıların şirkete ilgisi belirgin şekilde arttı. Hong Kong bağlantılı hesaplar üzerinden yedi işlem günü boyunca kesintisiz alım yapan yerel yatırımcıların toplam payı yüzde 11,07'ye yükselerek Tencent'in biraz üzerine çıktı. Son 60 işlem gününde Alibaba, bölgedeki yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse konumuna geldi.

Pazartesi günü şirket hisselerinde görülen yüzde 4,7'lik artışta, Alibaba'nın yapay zekâ modeli Qwen'in yalnızca bir haftada 10 milyon indirmeye ulaşmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Goldman Sachs toplam gelirde artış öngörüyor

Analistler, şirketin bulut iş koluna yönelik beklentilerin de güçlü olduğuna dikkat çekiyor. Goldman Sachs, bulut gelirlerinde yıllık bazda yüzde 31'lik artış öngörürken, toplam gelirde yalnızca yüzde 1'lik bir yükseliş tahmin ediyor.