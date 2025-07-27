Allianz Life’ta veriler çalındı: 1,4 milyon müşteri etkilendi

Allianz Life Insurance Company of North America, üçüncü taraf bulut sistemine yapılan siber saldırıda 1,4 milyon müşterinin verilerinin çalındığını açıkladı.

Şirketin e-posta yoluyla yaptığı açıklamaya göre, “kötü niyetli bir tehdit aktörü” Allianz tarafından kullanılan üçüncü taraf bulut tabanlı bir sisteme yetkisiz erişim sağladı. İhlal, müşterilerin büyük bir kısmının yanı sıra finans uzmanları ve bazı çalışanların kişisel olarak tanımlanabilir verilerinin ele geçirilmesine yol açtı.

FBI’a bildirildi

NTV'de yer alan habere göre Allianz Life, olayın ardından sorunu kontrol altına almak için derhal harekete geçtiğini ve FBI ile iletişime geçerek gerekli bildirimleri yaptığını açıkladı. Şirket, “Saldırganın Allianz’ın kendi ağına veya diğer sistemlerine erişim sağladığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, ihlalin ardından etkilenen kişi ve kurumlara bilgilendirme yapılmaya başlandığını ve sürece ilişkin bildirimin Maine Başsavcılığı’na iletildiğini belirtti.