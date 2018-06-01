Alman Başsavcılığı Puigdemont'un iadesini talep etti

01 Haziran 2018

Alman Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi talebinde bulundu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nden, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesinin yasal olduğu yönünde karar almasının talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, Puigdemont'un hala kaçma olasılığı bulunduğu gerekçesi ile, hakkında daha önce iade edilmek üzere çıkartılan ve mahkemenin reddettiği tutuklama emrinin yeniden geçerli kılınmasının da talep edildiği kaydedildi.

İspanyol makamlarından gönderilen ek bilgilerin birbiri ile çelişmediği tam aksine bağımsızlık için yapılan referandum gününde Katalonya'da yaşanan şiddet olaylarının boyutlarını açık şekilde gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, Puigdemont'un tutumunun, Alman hukukuna göre de ağır şekilde kamu huzurunu bozma kapsamına girdiği belirtildi.

Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi konusunda herhangi bir engelin görülmediği kaydedilen açıklamada, Puigdemont'u İspanya yasalarına göre siyasi bir takibatın beklemediği ve her demokratik ülkenin kendi yasaları doğrultusunda suç işleyen kişileri cezalandırma hakkı bulunduğu bildirildi.

Mahkemenin bu konuda ne zaman karar vereceği ise henüz belirsiz.

Kaynak: AA