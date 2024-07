Alman devi Adidas, Bella Hadid'ten özür diledi

Alman spor giysisi ve eşyası üreticisi Adidas, İsrail karşıtlığıyla bilinen Bella Hadid’in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının ardından gelen tepkiler üzerine ünlü modelin yer aldığı reklamı geri çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumların tepkisiyle karşılaşan Adidas, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Filistin kökenli ABD'li model Hadid'ten özür diledi.

Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle “trajik tarihi olaylar”la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Adidas, "Bu bağlantılar kasıtlı değildir ve dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yol açtığımız üzüntü ve sıkıntılar için özür dileriz. İstemeden de olsa bir hata yaptık. Ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden de üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" ifadesinde bulundu.

İsrail Devleti resmi X hesabından, "Adidas geçtiğimiz günlerde 1972 Münih Olimpiyatlarına dikkat çekmek amacıyla ayakkabıları için yeni bir kampanya başlattı. Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli teröristler tarafından 11 İsrailli öldürülmüştü. Bilin bakalım kampanyanın yüzü kim? Bella Hadid, antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapma geçmişi olan yarı Filistinli bir model. Kendisi ve babası sık sık Yahudilere karşı kan iftiralarını ve antisemitik komploları teşvik ediyor. Adidas, herhangi bir yorumunuz var mı?" paylaşımı yapılmıştı.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd