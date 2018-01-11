Alman ekonomisinde son 6 yılın en hızlı büyümesi
Alman ekonomisi 2017'de yüzde 2.2 ile altı yılın en güçlü büyümesini kaydetti.
Alman ekonomisi, 2017 yılında yüzde 2.2 ile beklentilerin altında büyüdü ancak son altı yılın en güçlü büyüme performansını kaydetti.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi, artan kişisel tüketim ve küresel ekonominin canlanmasıyla güçlenen ihracattan destek buldu.
Reuters anketine katılan ekonomistler gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2016 yılında yüzde 1.9 büyüyen Almanya'nın 2017'de yüzde 2.4 büyüdüğünü tahmin ediyorlardı.
Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı
Kaynak: Reuters