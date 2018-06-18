Alman hükümetinde sığınmacı çatlağı

18 Haziran 2018

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile tartıştığı sığınmacı ve mülteci konularına ilişkin kararını Avrupa Konseyi zirvesinden sonra vereceğini bildirdi.

Merkel, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, tartışmalı meselelerle ilgili olarak Avrupa Konseyi zirvesinde diğer AB ülkeleri hükümet ve devlet başkanlarıyla ikili anlaşmalar konusunda görüşeceğini belirterek, 1 Temmuz'da CDU yönetim kurulu ve başkanlık divanıyla görüştükten sonra kararını vereceğini söyledi.

CDU ve CSU'nun göçün yönlendirilmesi ve 2015 yılında olduğu gibi yeni bir göç dalgasının yaşanmaması gerektiği noktasında görüş birliği içinde olduğunu ve genel olarak Seehofer'in bu konuda hazırladığı master planına olumlu baktıklarını ifade eden Merkel, ancak alınacak kararlarda Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çıkarlarının da korunması gerektiğini kaydetti.

Sığınmacı ve mülteci sorunlarıyla ilgili Avrupa çapında çözümler bulunması gerektiğine işaret eden Merkel, Seehofer'in talep ettiği gibi sığınmacıların Almanya sınırında doğrudan, kayıtları ilk olarak yapılan AB ülkesine gönderilmelerinin domino etkisi yaratacağına ve tüm AB ülkelerinin aynı şekilde davranmaya başlayacağına dikkati çekti.

Merkel, sorunların çözülebilmesi için diğer AB ülkelerine ne gibi önerilerde bulunacağı şeklindeki soru üzerine, bunun için bu ülkelerin ve AB dışındaki ülkelerin isteklerinin de önemli olduğunu dile getirerek, "Örneğin Türkiye-AB anlaşmasında, 3 milyon sığınmacı kabul eden Türkiye için sığınmacıların barınmalarının ve okul eğitimlerinin finansmanı önemliydi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA