Alman imalat sektöründe malzeme yetersizliği azaldı

Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, aralıkta Almanya’daki şirketlerin yüzde 50,7'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Kasım ayında bu oran yüzde 59,3 olarak kayıtlara geçmişti.

Alman imalat sektöründe malzeme yetersizliği sorununun üç aydır art arda azalması dikkati çekti.

Ifo'ya göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerindeki malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.

Otomotiv endüstrisi ve makine mühendisliğinde sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 75 olurken, kağıt sektöründe ise sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde yüzde 11,3 olarak açıklandı..

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok sektörde malzeme kıtlığı azalıyor gibi görünüyor. Bu, önümüzdeki aylarda ekonomiyi destekleyecek. Bununla birlikte, Çin'deki Kovid-19 durumunun gelişimine bağlı olarak tekrar sıkıntı olabilir.” ifadesini kullandı.