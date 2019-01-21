Alman istihbaratının iki numarası Türk

21 Ocak 2019

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen görevlendirildi.

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg'in yardımcılığını yapacak Sinan Selen'in özgeçmişi konularak resmen görevine başladığı ifade edildi.

Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

Selen'in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi.

2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006'da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı.

2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.

Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine bugün resmen başladı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.

Teşkilatın önceki başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz kentinde mültecilerle çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hükümetin tepkisini çekmiş ve görevden alınmıştı.

Kaynak: AA