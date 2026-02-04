Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız

Merz, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı 3 günlük ziyaret öncesinde Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Bölgedeki barışın ve güvenliğin önemli olduğunu belirten Merz, "İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermeli." dedi.

Merz, İran’ın nükleer programını durdurması, İran’dan İsrail’e veya Körfez ülkelerine balistik füzeler fırlatılmaması ve İran’ın bölgede istikrarı bozucu faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Avrupa Birliği’nde (AB) terör listesine alındığını anımsatan Merz, "Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız." diye konuştu.

Merz, ABD ve İsrail ile diyalog içinde olduklarını belirterek "İran'ın nükleer ve silahlanma programının hızlı bir şekilde sona erdirilmesine hizmet edecek görüşmelere hazırız." ifadesini kullandı.

Başbakan olarak Körfez bölgesine ilk ziyaretini yapacağını belirten Merz; Riyad, Doha ve Abu Dabi'de stratejik diyaloğu geliştirmek ve derinleştirmek istediklerini vurguladı.

Merz, büyük güçlerin politikayı belirlediği bir dönemde bu tür ortaklıklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getirerek “Bu tür ortaklıklara sahip olursak özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve refahımızı uzun vadede daha iyi koruyabilir ve artırabiliriz." dedi.

Körfez ülkeleriyle ortaklıkların petrol ve gaz tedarik zincirlerini çeşitlendirme imkanı da sunduğunu anlatan Merz, bu ülkelerle ortaklık kurmak için karşılıklı güven inşa edilmesinin de gerekli olduğunu vurguladı.

Merz, bunun silah ihracatı için de geçerli olduğunu anımsatarak “Alman hükümeti bu konuda geçmişte olduğundan daha az kısıtlayıcı ve özellikle son yıllarda olduğundan daha öngörülebilir kararlar almaya karar verdi. Ortaklarımız bunu işbirliğimizin önemli bir sinyali olarak görüyor." diye konuştu.

Eleştirel olmayı sürdüklerini ifade eden Merz, “Ancak Körfez ülkelerini artık genel bir şüphe altında tutmuyoruz. Sorun gördüğümüz yerlerde diyaloğu arıyor ve konular üzerinde konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.