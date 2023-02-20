Almanya Cumhurbaşkanı Walter'dan Türkiye'ye: Sizi yalnız bırakmayacağız

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Almanya-Suriye Yardım Dernekleri Birliği, başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, ülkedeki Türkler ve Suriyelilerin yanı sıra Almanlar da katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı.

Görüntüler hafızalarımıza kazındı

Steinmeier, depremlerin iki hafta önce meydana geldiğine işaret ederek, "Yıkılan şehirlerden gelen haberler bizi şaşkınlığa düşürüyor. Görüntüler hafızalarımıza kazındı. Bir yüzyılın felaketi. Burada, ülkemizde de akrabalarını ve arkadaşlarını kaybeden birçok insan yaşıyor. Bu yıkıcı felakette hayatını kaybedenleri anmak için bu akşam Berlin'de toplandık." dedi.

Sizi yalnız bırakmayacağız

Steinmeier, kalbinin felaket bölgesinde hayatta kalanlarla birlikte olduğunu belirterek, "Acınızı ve sıkıntınızı görüyoruz. Yardım çağrılarınızı duyuyoruz. Sizi yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Almanya'da yaşayan, Türkiye'de ve Suriye'de yakınları olanlara da seslenen Steinmeier, "Ülkemizdeki birçok insan da üzüntülerinize ve endişelerinize ortak oluyor. Sizin acınız bizim acımızdır." dedi.

Yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür etti

Steinmeier, Almanya'da da bir yardımseverlik dalgasının görüldüğüne dikkati çekerek, ülkesinden deprem bölgesine yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

Suriye'deki Esed rejimine çağrıda bulunan Steinmeier, "Yardım görevlilerinin hayat kurtaran işlerini yapmasına izin verin. İnsani yardımı engellemeye kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Biz her zaman yanınızdayız

Steinmeier, yardım ve dayanışmanın sürdürülmesini isteyerek, "Biz, felaketten etkilenen tüm insanlara yanında olduğumuzu ve yanında kalacağımızı göstermek için buradayız. Biz her zaman yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Alman Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ekibinden Jörg Eger ise deprem bölgesinden izlenimlerini aktardı.

Her görevin kendine göre zorluğu var

Eger, "Her görevin kendine göre zorluğu var. Uzun yıllardan beri ülke dışına göreve çıkıyorum. Ancak daha önce böyle bir yıkım görmedim. Depremden sonra binalarda oluşan zararları biliyoruz. Bunlara eğitimde hazırlanılıyor. Ancak büyük çaplı yıkım olağanüstüydü." dedi.

Bir cümle bana her zaman bu görevi hatırlatacak

Sadece acı ve üzüntüye değil aynı zamanda olağanüstü bir misafirperverlik, dostluk ve anlayışla karşılaştıklarını belirten Eger, "Türkçe biliyorum. Ancak bir cümle bana her zaman bu görevi hatırlatacak; 'Nasılsın arkadaş?' Bu cümle benim için korkunç bir felaket anında umut ve dostluk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı.