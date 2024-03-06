Almanya için büyüme tahmini düşürüldü

IfW, Almanya ekonomisine ilişkin Kasım 2023’te paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Enstitü'den yapılan açıklamada, Almanya için bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahmininin daha önce duyurulan yüzde 0,9'dan yüzde 0,1’e düşürüldüğü, 2025 büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2’de sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Almanya'nın ekonomik durgunluktan çıkış yolu uzayacak ve ılımlı bir toparlanma ancak ilkbahardan sonra ortaya çıkacak. Ekonomik üretim muhtemelen yılın kış yarısında daralacak ve 2024'ün tamamında yüzde 0,1'lik bir artışla durgunluktan öteye geçemeyecek.” denildi.

Özel tüketimin ve ihracatın daha geç ya da daha az dinamik bir şekilde toparlandığı ve yatırımların da son derece zayıf olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede enflasyon oranının bu yıl yüzde 2'nin altına düşmesinin ve federal hükümetin bütçe açığının yüzde 0,8'den daha az olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İstihdamın, demografik değişimin bir sonucu olarak düşüş eğilimine girmeden önce bu yıl tekrar hafif bir artış göstermesi muhtemeldir." değerlendirmesinde bulunuldu.