Almanya koalisyon anlaşmasında Türkiye iddiası

06 Şubat 2018

Alman Rheinische Post gazetesinin yayınladığı Almanya koalisyon anlaşması taslağına göre, yeni koalisyon Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye müzakere için yeni başlıkların açılmasına karşı olacak.

Sputnik'te yer alan haberde, Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Almanya için önemli bir ortak ve AB komşusu, bu nedenle Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve buna ilgi gösteriyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti normları ve insan haklarıyla ilgili durum uzun süre önce kötüleşti. Bu bağlamda (Türkiye'nin) AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıklar açmak istemiyoruz."

Vize serbestisi ve gümrük birliği

Taslakta ayrıca vize serbestisinin ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin ancak Türkiye gerekli ön koşulları yerine getirdiği zaman mümkün olabileceği kaydedildi.