Almanya Maliye Bakanı 2023 yılı enflasyonunu yüzde 7 olarak öngörüyor

Bild Gazetesi’ne konuşan Lindner, “Yüksek enerji fiyatları yeni normal olacak,” dedi. Enflasyonun 2024 ve sonrasında da düşmeye devam etmesini beklediğini die getiren Lindner, “Hedef yüzde 2 olarak kaldı.

Bu, Avrupa Merkez Bankası ve Alman hükümeti için en önemli öncelik olmalı” dedi. Lindner, Almanya’nın endüstrisinin ilerlemesini sağlamak için “önyargısız” bir enerji politikasına ihtiyacı olduğunu belirterek, yerli gaz ve petrol fracking ve nükleer enerjinin yenilebilir enerji kaynakları ile birlikte enerji kaynakları karışımında dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.