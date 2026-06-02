Almanya sanayisinde alarm: Her 6 şirketten biri tedarik sorunu yaşıyor

Almanya'da sanayi sektörünün ham madde ve ara ürün tedarikinde yaşadığı sorunların mayıs ayında arttığı bildirildi. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkedeki imalat şirketlerinin tedarik zincirlerine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı.

Münih merkezli Ifo'nun Almanya İş Anketi verilerine göre, tedarik sıkıntısı yaşadığını bildiren şirketlerin oranı nisandaki yüzde 13,8 seviyesinden mayısta yüzde 15,9'a yükseldi.

Böylece Almanya'da faaliyet gösteren yaklaşık her 6 sanayi şirketinden birinin üretim için gerekli malzemelere ulaşmakta zorluk yaşadığı ortaya çıktı.

En büyük sorun kimya sektöründe

Tedarik problemlerinden en fazla etkilenen alan kimya sanayisi oldu. Sektördeki şirketlerin yüzde 31,2'si ham madde ve ara ürün tedarikinde sıkıntı yaşadığını bildirdi.

Kauçuk ve plastik ürün üreticilerinde bu oran yüzde 23,7'ye ulaşırken, elektrik ve elektronik sektöründe yaklaşık her 4 şirketten biri benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Otomotiv sektöründe ise tedarik sıkıntısı bildiren şirketlerin oranı yüzde 10 ile daha sınırlı seviyede kaldı.

Gıda ve içecek sektörü daha az etkilendi

Sanayi genelindeki tedarik sorunlarına rağmen doğrudan tüketiciye yönelik bazı sektörlerin süreçten daha az etkilendiği görüldü.

İçecek sektöründe herhangi bir tedarik sıkıntısı bildirilmezken, gıda üreticilerinde sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 6,9 olarak kaydedildi.

"Şirketler üretimi kısmak zorunda kalabilir"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, tedarik zincirlerinde baskının devam ettiğini belirterek, özellikle enerji yoğun üretim yapan sektörlerin jeopolitik gelişmelerden daha fazla etkilendiğini söyledi.

Wohlrabe, "Özellikle petrol ve enerji yoğunluklu ara ürünlere yüksek talep duyan sektörler, jeopolitik gerilimlerin etkilerini derinden hissediyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut seviyelerin 2020 öncesindeki yüzde 5'lik uzun vadeli sanayi ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Wohlrabe, "Bu rakamlar endişe verici derecede yüksek. Yaşanan darboğazlar nedeniyle birçok şirketin üretimi kısmak zorunda kalması güçlü bir ihtimal" değerlendirmesinde bulundu.