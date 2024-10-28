Almanya Türk vatandaşlarının vize itiraz hakkını askıya aldı

Geçtiğimiz yıl Türkiye, Çin ve Fas’tan gelen vize başvurularının büyük çoğunluğunu reddeden ve itiraz hakkını da kısıtlayan Almanya, süreyi 2025'e kadar uzattı. Buna göre, Türk vatandaşları bu yıl 'vize reddine itiraz' hakkını kullanamayacak.

Yıl başına kadar itiraz hakkı yok

Sınır kontrollerini sıkılaştıran Almanya, Türkiye’den gelen vize ret itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve sürecin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Almanya 2023'te Türkiye, Çin ve Fas’tan vide reddi gelen başvurularını geçici olarak durdurmuştu.. Yeni karar ile süreç bir yıl daha uzatılırken, konuyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yoğunluk bahane edildi

Açıklamada, pandemi sonrası vize başvuru merkezlerinin yoğun bir talep yüküyle karşılaştığı ve vize randevusu için aylarca beklenildiği belirtildi. Başvuruları inceleyen ekibin kapasitesini artırmak amacıyla itiraz başvurularına bakacak personelin başka birimlerde görevlendirildiği vurgulandı.