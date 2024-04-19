Almanya'da bir ilk: Bir şehir kiralık e-scooter'ları yasakladı

Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Gelsenkirchen şehri, bu hafta sonundan itibaren elektrikli scooter kullanımını resmi olarak yasakladıklarını duyurdu.

Gelsenkirchen şehri ile iki e-scooter kiralama şirketi Bolt ve Tier arasındaki anlaşmazlık davasında, yerel idare mahkemesi, "E-scooter'ları 20 Nisan 2024'e kadar kamuya açık trafik alanlarından kaldırma" yönündeki belediye kararına uyması gerektiğine karar verdi.

Belediye Sözcüsü Martin Schulmann dpa'ya verdiği demeçte "Biz öncüyüz" dedi.

Bolt'tan bir sözcü dpa'ya yaptığı açıklamada kararın nihai olmadığını söyledi ve yalnızca iki şirketin acil başvurularının reddedildiğini söyledi.

Mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

Belediye daha önce kiralama şirketlerinden e-scooter kullanıcılarının kimliğini tespit etmelerini talep etmişti.

Schulmann, "Maalesef e-scooter'lar yaya bölgeleri ve kaldırımlar da dahil olmak üzere çoğunlukla yanlış kullanılıyor ve çok sayıda ciddi kaza meydana geldi" dedi.

Schulmann, şu ana kadar iki kiralama şirketinden e-scooter kiralamak için sadece isim belirtmenin gerektiği bunun kullanıcıların sahte isimlerle kiralama yapabilmesinin önünü açtığını söyledi. Bu nedenle belediye, kullanıcıların kimlik kartı veya ehliyetle kaydolmalarını talep etmişti.