Almanya’da çiftçiler, tarım politikasının adil olması için gösteri yaptı

Göstericiler, üzerinde “Sosyal olarak adil bir tarım dönüşümü ve herkes için iyi yemek," “Çiftçi haklarını dünyada güçlendirin," “Küçük çiftlik işletmelerinin korkularına son verin," “Çiftlikleri güçlendirin, şirketleşmeyi durdurun” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirirken, eylemde konvoy oluşturan 50’nin üzerinde traktör de korna çalarak tarımdaki sorunlara dikkat çekti.

Gösteride adil üretici fiyatlarının sağlanması, çiftçilere sosyal yardım sağlanması, çevre dostu tarımın desteklenmesi ve daha fazla tarım alanın açılması gibi taleplerde bulunuldu.

Soyadını açıklamak istemeyen Herby adlı gösterici, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Almanya’da güçlü bir tarım lobisinin tarım ekonomisini desteklediğini belirterek, bunun küresel beslenme ve çevre için iyi olmadığını ifade etti.

Berlin’den gösteriye katılan Markus Heiermann ise insanların gıdaların değerini bilmesi gerektiğini belirterek, “Benim burada olmanın bir nedeni de bu. Çünkü insanların ceplerinde para azaldığında gıdadan tasarruf ediyorlar. Bu konuda istatistikler var. Geçen yıl organik ve kaliteli gıdalar alındı" dedi.

Öte yandan bir grup eylemci gösteri öncesinde Berlin’de düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nun kapsamında yapılan Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katılan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’e taleplerini iletti.

İnisiyatifin Sözcüsü Inka Lange, bir yıl önce çiftçilerin tarım ve gıda dönüşümü sağlamak için burada toplandığını hatırlatarak, “Bir yıl sonra şu bilançoyu çıkarmak zorundayız. Yapılanlar cesaretsizdi, yavaştı ve azdı" dedi.

Lange, ülkede çiftliklerin kapandığına işaret ederek, “Giderek daha fazla toprak daha az kişinin elinde. Daha fazla endüstriyel tarım fabrikalara izin veriliyor. Bunun olmaması lazım” ifadesini kullandı.

İnisiyatifin temsilcileri Özdemir’e "protesto yazısı" ve üzerinde çeşitli tahıl ürünlerinin bulunduğu bir tepsi verdi