Almanya'da enflasyon mayısta yüzde 2,6’ya geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,6 seviyesine geri çekildi.Piyasa beklentileri ise enflasyonun mayısta yüzde 2,9'da sabit kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 azalırken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 6,6 artış göstererek, nisan ayındaki yüzde 10,1'lik yükselişe kıyasla hız kesti.

Gıda fiyatlarındaki artış ise nisan ayındaki yüzde 1,2 seviyesinden mayısta yüzde 0,4’e geriledi.

Buna karşın, sigorta ve seyahat gibi hizmet sektöründe fiyatlar yüzde 3,1 yükselirken, gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5'e ulaştı.

Enerji fiyatları

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de yayımladığı analizde, merkez bankalarının enerji fiyatlarını düşüremeyeceğini ancak hükümetlerin geçici olarak bunu başarabileceğini belirtti.

Brzeski, Almanya'da enflasyonun mayısta yüzde 2,6'ya gerilemesinin akaryakıt vergisi indiriminden kaynaklandığını, bu nedenle düşüşün "enflasyon dalgasının bittiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

Önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin diğer ürünlere yansıyacağını ifade eden Brzeski, manşet enflasyonun yaz sonunda yüzde 4'e ulaşabileceğini ancak 2022'deki gibi büyük bir şokun tekrarlanmasını beklemediklerini ekledi.

Berenberg Bank Başekonomisti Holger Schmieding de haziran sonuna kadar geçerli olan enerji vergisi indiriminin tüketicilere büyük oranda yansıtıldığını belirtti.

Schmieding, ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da akaryakıt fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 6,5 düştüğünü, bunun da şirketlerin litre başına 17 sentlik vergi indirimini piyasaya yansıttığını gösterdiğini ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, akaryakıt indirimi, enflasyon oranını yaklaşık 0,25 puan aşağı yönlü baskıladı.

11 Haziran'da faiz artışı beklentisi

Bu arada piyasalardaki enerji şokunun büyük ve kalıcı olduğu yönündeki beklentiler, yatırımcıların 2026 ve 2027 yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin tam bir puan üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine dair öngörüler" öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Artan enflasyonist riskleri değerlendiren uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki toplantısında politika faizini yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltebileceği öngörülüyor​​​​​​​.