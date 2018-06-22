Almanya'da hükümette çatlak derinleşiyor

Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, çalışmasından memnun olunmaması durumunda koalisyonun sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikası konusunda görüş ayrılığı yaşayan Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, “Passauer Neuer Presse” gazetesine konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sığınmacı ve iltica konusunda Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yapılan müzakerelerde sonuç çıkmaması durumunda ulusal düzeyde harekete geçeceğini belirten Seehofer, Almanya’da yeniden düzeni sağlamak gerektiğini kaydetti.

Seehofer, Alman hükümetinin temel siyasi çizgilerini başbakanın belirlediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu sebeple ülkesinin düzenini ve güvenini düşünen ve bunlarla ilgilenen bir bakan görevden alınırsa bu dünyada bir prömiyer olur. Nerede yaşıyoruz? Ben koalisyonda yer alan 3 partiden biri olan CSU’nun genel başkanıyım ve partimin desteğiyle hareket ediyorum. Başbakanlık İçişleri Bakanı'nın çalışmasından memnun değilse koalisyonu sonlandırmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı ve iltica konusunda inandırıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu ve konunun AB düzeyinde görüşülmesinden memnun olduğunu dile getiren Seehofer, “AB’yi uyandırdığım için mutluyum. Avrupa’da 1 hafta içinde birden bir araya gelme ve sorunları çözme hazırlığı var. Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım. Hedef konusunda Başbakan (Angela Merkel) ile hemfikirim. Daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapan insanların ülkemize gelmesini önlemek istiyoruz. Şansölye konuyu Avrupa düzeyinde çözmek istiyor. Ben bunu, gerektiğinde federal polis teşkilatıyla sınırda çözmek istiyorum." dedi.

AB düzeyinde aynı etkiyi gösteren çözüm bulunması durumunda ulusal alanda tek başına hareket etmeye gerek kalmayacağını ifade eden Seehofer, Avrupa'da çözüm bulunmazsa harekete geçmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İç politikada sıkışan Merkel Avrupa’da çözüm arıyor

Seehofer'in sığınmacı ve iltica sorunlarının çözümü konusunda hazırladığı plan, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmelerini içeriyor.

Buna karşı çıkan ve AB düzeyinde çözüm bulunmasını isteyen Başbakan Merkel ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle Seehofer hazırladığı planını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer ile görüş ayrılığını gideremeyen ve iç politikada çözüm yolu bulamayan Merkel konuyu AB düzeyine taşıdı.

Merkel, geçen hafta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu Almanya’da ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Başbakan Merkel görüştükten sonra sığınmacı konusunda çözüm yolları bulmak amacıyla pazar günü Brüksel’de 10 AB ülkesinin katılımıyla bir "mini zirve" düzenleneceği duyuruldu.

28-29 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de aynı konu geniş biçimde ele alınacak.

Konunun çözümü için Merkel’e bu ayın sonuna kadar süre veren Seehofer Brüksel’de yapılacak zirveyi yakından izleyecek.

SPD'de erken seçim hazırlığı iddiası

Öte yandan koalisyonun diğer üyesi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) erken seçim hazırlığı yaptığı iddia edildi. Spiegel dergisinin haberine göre, geçen haftalarda SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil’in yönetiminde erken seçimin hızlı organize edilmesi konusunun ele alındığı 3 toplantının yapıldığı öne sürüldü.

Siyasi gözlemciler CDU ve CSU arasında yaşanan krizin koalisyonun geleceğini önemli şekilde etkileyeceğini ifade ediyor.