Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi arttı

25 Ocak 2018

Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 117,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin ocak ayı İş Dünyası Endeksi'nin aralık ayındaki 117,2 puandan 117,6 puana çıktığı belirtildi.

Almanya'da aralıkta 125,5 puan olan Ifo Cari Durum Endeksi'nin ocakta 127,7 puana çıktığı bildirilen açıklamada, Ifo Beklentiler Endeksi’nin ise bu dönemde 109,4 puandan 108,4’e indiği aktarıldı.

Alman işletmelerinde güvenin yeni yıla çok güçlü girdiği belirtilen açıklamada, ocak ayındaki artışın çok daha iyimser iş beklentilerinden kaynaklandığı, şirketlerin mevcut ticari duruma ilişkin değerlendirmelerin ise biraz gerilediği ifade edildi.

Endeksin imalat sektöründe yeni bir rekor seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, “Bununla birlikte, az sayıda imalatçı, çok iyi iş durumlarında kısa vadede daha fazla iyileşme bekliyor.

Kapasite kullanım oranı, 0,6 puan artışla yüzde 87,9'a yükseldi ve bu yüzde 83,7 olan uzun vadeli ortalamanın üzerinde geldi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toptan satışta iş iklimi endeksinin de geliştiği belirtilerek, “Şirketler mevcut durumlarından aralık ayına göre daha memnun ve önümüzdeki aylar için biraz daha fazla iyimser. Bunun aksine, perakendecilikte iş ortamı endeksi düştü. Perakendeciler mevcut iş durumunu biraz daha olumsuz olarak değerlendirdiler, ancak iş beklentileri konusunda marjinal olarak daha iyimserler” denildi.

Ocak ayında inşaat sektöründe ise iş iklimi endeksinin azaldığı aktarılan açıklamada, müteahhitlerin mevcut iş durumundan memnun oldukları ancak gelecek aylardakilere yönelik daha az iyimser oldukları kaydedildi.

Kaynak: AA