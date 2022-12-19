Almanya'da iş dünyası güveni iyileşti

Çift haneli enflasyonda zirvenin görüldüğü ve derin resesyondan kaçınılacağına ilişkin iyimserlik Almanya'da iş dünyası güveninin iyileşmesine neden oldu.

IFO Enstitüsü'nün verilerine göre iş dünyası güveni Aralık ayında 88,6'ya yükseldi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 87,5'ti. Kasım ayı verisi de 86,4'e revize edildi.

Beklentiler endeksi 80,2'den 83,2'ye yükselerek 82 olan tahminleri aştı. Cari koşullar endeksi de 93,2'den 94,4'e yükseldi. Endeks son 6 ay üst üste düşmüştü.

IFO Başkanı Clemens Fuest Almanya ekonomisinde görünümün kayda değer biçimde iyileştiğini belirterek "Alman şirketler tatil sezonuna umutlu giriyor" dedi.

Ülkede enflasyon enerji maliyetlerindeki azalmanın etkisiyle Kasım'da yüzde 11,3'e gerilemişti. Enflasyon önceki ay yüzde 11,6 ile zirveye çıkmıştı. Ülkede gaz depolarının dolu olması gelecek aylarda sıkıntı yaşanacağına yönelik endişeleri azalttı.

Bu iyimserliğe rağmen Bundesbank gelecek yılın ilk yarısında ekonominin daralmasını bekliyor. Ancak resesyonun endişe edildiği kadar derin olması beklenmiyor.