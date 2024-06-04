Almanya'da işsiz sayısı 2 milyon 723 bin'e ulaştı

Yapılan açıklamalara göre göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta nisana göre 25 bin artarak 2 milyon 723 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti mayısta 10 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da mayısta değişmeyerek yüzde 5,9'da kaldı. Mayısta şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 65 bin azalarak 702 bin oldu.

"Bahar toparlanması bu yıl gerçek anlamda başlamadı"

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bahar toparlanması bu yıl gerçek anlamda başlamadı. Toparlanma halen uzun bir zaman alacak." ifadesini kullandı. Almanya’da vasıflı işçi açığının belirgin olduğu mesleklerin sayısının hafif düşüşle 200'den 183'e gerilediğini belirten Nahles, "Demografik gelişmeler nedeniyle, çok sayıda kalifiye ve deneyimli vasıflı çalışan önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasından ayrılmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, teknik resesyondan kıl payı kurtulmuştu

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da 'hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle' revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.