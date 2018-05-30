Almanya'da işsizlik azaldı, istihdam arttı

30 Mayıs 2018

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 11 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 358 bin olarak ölçüldü.

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise mayısta yüzde 5,2 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Daha önceki rekor, yüzde 5,3 ile bu yılın mart ayında kaydedilmişti.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, mayıs ayında yüzde 5,3’ten 5,1’e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş piyasasında artış eğilimi kış aylarında olduğundan daha yavaş olsa da devam ediyor.” ifadesini kullandı.

İstihdamda artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış istihdam, mart ayına göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Nisanda istihdama katılan kişi sayısı 35 bin kişi artarken, toplam istihdam 44 milyon 644 bin oldu. İstihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde ise aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 1,4 arttı.

Bu arada, iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, nisan ayında arındırılmamış rakamlarla 1,51 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 10 bin (yüzde 0,7) arttı.

Kaynak: AA