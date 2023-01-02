Almanya'da istihdam 1990'dan bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2021'e kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

2022'de istihdama katılan kişi sayısı; enerji krizi, yüksek enflasyon ve üretim için ara mal kıtlığına rağmen 589 bin kişi artarken, toplam istihdam 45,6 milyon olarak kayıtlara geçti. İstihdamda Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Kovid-19 krizi, 2020'de ülkede istihdam edilen kişi sayısında 14 yıllık artışı sona erdirerek 362 bin kişilik düşüşe yol açmıştı. 2021'de istihdamda 65 bin kişilik artış olmuştu.

İstihdama en büyük katkı hizmet sektöründen

2022'de istihdamdaki artışın bir nedeni, yabancı işçilerin göçü olurken, yerel nüfus arasında iş gücüne katılımda da artış yaşandı.

Geçen yıl istihdama en büyük katkı, yüzde 1,6'lık artışla (548 bin) hizmet sektöründen geldi.

Bir önceki yıl yüzde 3,3 olan işsizlik oranı, geçen yıl yüzde 2,8'e geriledi. İşsiz sayısı, geçen yıl 209 bin azalarak 1,3 milyona düştü.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 354 bin artarak 46,8 milyon kişiye yükseldi.

Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdam azaldı.

Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle de genç işsizliğin düşük olmasında etkili olduğunu belirterek, ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri ve niteliğe sahip olabildiğini kaydetti.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Almanya'da istihdamın bu yıl zirve yapmasını bekliyor.