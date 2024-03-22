Almanya’da konut fiyatları 2000’den beri en sert düşüşü gördü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023 ve geçen yıl son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,4 geriledi. Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüşü ve 2007’den beri ise ilk düşüşü kaydetti.

Destatis açıklamasında, Almanya’da konut fiyatlarının 2008'den 2022'ye kadar olan dönemde yıllık ortalama bazda istikrarlı bir şekilde yükseldiği de hatırlatıldı.

Öte yandan konut fiyatları, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 geriledi.

Bahçeli ev fiyatları ise yüzde 5,8 düştü

Son çeyrekte, Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde daire fiyatları yüzde 9,1 ve bahçeli ev fiyatları ise yüzde 5,8 düştü.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatırken, ipotekli kredi faiz oranlarını yükseltiyor.