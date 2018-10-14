Almanya'da küçük uçak pistten çıktı: 3 ölü
Almanya'nın Hessen eyaletinde pistten çıkan küçük uçaktaki 1 'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'nın Hessen eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Polis yetkilileri, Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde, yaşanan kazada Cesna tipi bir uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti.
Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı.
Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi.