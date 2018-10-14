ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Almanya'da küçük uçak pistten çıktı: 3 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletinde pistten çıkan küçük uçaktaki 1 'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'da küçük uçak pistten çıktı: 3 ölü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Almanya'nın Hessen eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi. 

Polis yetkilileri, Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde, yaşanan kazada Cesna tipi bir uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti.

Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı.

Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Son dakika kaza almanya uçak

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.