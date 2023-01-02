Almanya'da maden arbedesi! Kapatılması için ayaklandılar
Almanya'nın linyit köyü olarak bilinen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lützerath'da arbede yaşandı. Çevre aktivistlerinin linyit çıkarmanın doğaya zarar verdiğini savunan eylemi üzerine devreye giren güvenlik güçleri, eylemcileri kontrol altına aldı.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lützerath köyünde toplanan eylemciler, linyit çıkarılmasının doğaya zarar verdiğini savunarak gösteri düzenledi. Göstericiler, enerji firmasına ait araçların geçişini engellemek için barikat kurarak 3 yolu kapattı.
Uyarılar dikkate alınmayınca polis müdahale etti
Yolun açılması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler, kurulan bazı barikatları ateşe verdi.
Arbedenin ardından polis geri çekildi.
Eylemler sürecek
Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu açıkladı.