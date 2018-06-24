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Almanya’da patlama: 4'ü ağır 25 yaralı

Almanya’da bir binada meydana gelen patlamada 4’ü ağır 25 kişi yaralandı.

Almanya’da patlama: 4'ü ağır 25 yaralı
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal kentinde birkaç katlı binada patlama meydana geldi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 4’ü ağır 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, patlamanın ardından bölge sakinlerin büyük panik yaşandığı, binanın bazı bölümlerinde yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, binanın tamamen çökme tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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