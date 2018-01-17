Almanya'da PKK soruşturmalarında artış
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik soruşturmalar artıyor.
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik soruşturmaların sayısının geçen yıl arttığı bildirildi.
Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından Alman Haber Ajansı'na (DPA) yapılan açıklamada, Almanya'da bulunan PKK yandaşları hakkında açılan soruşturmaların sayısının 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 15'den yaklaşık 130'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne üyelik ya da yardım suçlarından yaklaşık 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, bu sayının 2016 yılında 40'ın üzerine çıktığı kaydedildi.
Federal Başsavcılık, kaç kişinin yargılanarak hüküm giydiği hakkında ise açıklama yapmadı.
Kaynak: AA