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Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

Almanya'nın Esslingen şehrinde 4 kişilik Türk aile evde ölü bulundu.

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu
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Almanya'nın Esslingen şehrinde bulunan 4 kişilik Türk ailenin evde ölü bulunduğu bildirildi.

Olay, Esslingen şehri Obertürkheim Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Turgay Öztürk, eşi ve 2 çocuğu, eve giren komşuları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi gaz maskeleriyle girdikleri evde aile bireylerinin cansız bedenine ulaştı. 

Ailenin Trabzonlu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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