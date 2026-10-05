Almanya'da üç yıllık durgunluk sona mı eriyor? Bundesbank'tan büyüme mesajı

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 1 büyüyebileceğini söyledi. Beklenenden güçlü ihracat talebi ve kamu yatırımlarıyla desteklenen bu oran, bankanın haziran ayında açıkladığı yüzde 0,5’lik tahminin iki katına karşılık geliyor.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Almanya, son üç yılda neredeyse hiç büyüme kaydedemedi. İran savaşıyla artan enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskıyı ağırlaştırarak ekonomiyi daha da zayıflatması beklenirken, Nagel ekonomik faaliyetlerin öngörülenden daha dayanıklı kaldığına dikkat çekti.

Üç yıllık durgunluğun ardından toparlanma sinyali

Nagel, ekonominin uzun vadeli büyüme kapasitesi zayıf olsa da dönemsel bir toparlanma yaşandığını belirterek "Yıl genelinde ortalama yüzde 1 civarında reel ekonomik büyüme görmemiz oldukça mümkün. Üç yıllık durgunluğun ardından bu küçük ama memnuniyet verici bir işaret olur" değerlendirmesinde bulundu.

Bundesbank’ın haziran tahmini, piyasadaki en karamsar öngörüler arasında bulunuyordu. Bununla birlikte, büyük tahmin kuruluşlarının neredeyse tamamı da büyümenin yüzde 1’in belirgin biçimde altında kalmasını bekliyordu.

Kamu harcamaları ve dış talep destek sağlıyor

Nagel’e göre toparlanmanın başlıca kaynaklarından biri, federal hükümetin uyguladığı mali paket. Borçlanmayla finanse edilen savunma, altyapı ve iklim koruma harcamaları ekonomik faaliyetleri destekliyor.

Bu desteğe, yurt dışından gelen siparişlerin beklenenden güçlü seyretmesi de ekleniyor. Böylece kamu yatırımlarıyla dış talep, Alman ekonomisindeki büyümeyi birlikte besliyor.

Euro Bölgesi tahminleri de yukarı çekiliyor

Almanya’nın beklentileri aşan performansı, Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahminlerinin art arda yükseltilmesinin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Tahmin kuruluşları artık bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 1 veya üzerindeki potansiyel büyüme hızına ulaşmasını bekliyor.