Almanya'da üç yıllık durgunluk sona mı eriyor? Bundesbank'tan büyüme mesajı
Üç yıllık durgunluğun ardından Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleri güçleniyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, güçlü ihracat talebi ve kamu yatırımlarının desteğiyle bu yıl büyümenin yüzde 1'e ulaşabileceğini söyledi. Bankanın haziran tahmininin iki katına karşılık gelen bu oran, enerji maliyetlerinin baskısına rağmen ekonominin direncine işaret ederken, Euro Bölgesi beklentilerini de destekliyor.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 1 büyüyebileceğini söyledi. Beklenenden güçlü ihracat talebi ve kamu yatırımlarıyla desteklenen bu oran, bankanın haziran ayında açıkladığı yüzde 0,5’lik tahminin iki katına karşılık geliyor.
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Almanya, son üç yılda neredeyse hiç büyüme kaydedemedi. İran savaşıyla artan enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskıyı ağırlaştırarak ekonomiyi daha da zayıflatması beklenirken, Nagel ekonomik faaliyetlerin öngörülenden daha dayanıklı kaldığına dikkat çekti.
Üç yıllık durgunluğun ardından toparlanma sinyali
Nagel, ekonominin uzun vadeli büyüme kapasitesi zayıf olsa da dönemsel bir toparlanma yaşandığını belirterek "Yıl genelinde ortalama yüzde 1 civarında reel ekonomik büyüme görmemiz oldukça mümkün. Üç yıllık durgunluğun ardından bu küçük ama memnuniyet verici bir işaret olur" değerlendirmesinde bulundu.
Bundesbank’ın haziran tahmini, piyasadaki en karamsar öngörüler arasında bulunuyordu. Bununla birlikte, büyük tahmin kuruluşlarının neredeyse tamamı da büyümenin yüzde 1’in belirgin biçimde altında kalmasını bekliyordu.
Kamu harcamaları ve dış talep destek sağlıyor
Nagel’e göre toparlanmanın başlıca kaynaklarından biri, federal hükümetin uyguladığı mali paket. Borçlanmayla finanse edilen savunma, altyapı ve iklim koruma harcamaları ekonomik faaliyetleri destekliyor.
Bu desteğe, yurt dışından gelen siparişlerin beklenenden güçlü seyretmesi de ekleniyor. Böylece kamu yatırımlarıyla dış talep, Alman ekonomisindeki büyümeyi birlikte besliyor.
Euro Bölgesi tahminleri de yukarı çekiliyor
Almanya’nın beklentileri aşan performansı, Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahminlerinin art arda yükseltilmesinin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Tahmin kuruluşları artık bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 1 veya üzerindeki potansiyel büyüme hızına ulaşmasını bekliyor.