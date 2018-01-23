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Almanya'da uçak ile helikopter çarpıştı: 4 ölü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Phlippsburg kenti yakınlarında bir uçak ile bir helikopterin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da uçak ile helikopter çarpıştı: 4 ölü
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Phlippsburg kenti yakınlarında küçük bir uçak ile bir helikopterin havada çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karlsruhe polisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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