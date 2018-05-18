Almanya'da ÜFE nisanda arttı

18 Mayıs 2018

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, 2018 yılının nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 0,5, Nisan 2017’ye göre ise yüzde 2 arttı.

Nisan ayı ÜFE, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,8’lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Bu yılın nisan ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Nisan 2017’ye kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 3,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 6,1, petrol ürünleri fiyatları yüzde 3,3 ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Nisanda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,5, sermaye malları fiyatlarında yüzde 1,2 ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında da yüzde 1,1 artış görüldü. ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise nisanda aylık 0,2, yıllık ise yüzde 1,6 yükseldi.

TEFE nisanda yükseldi

Öte yandan Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi nisan ayında mart ayına göre yüzde 0,5 arttı. Böylece TEFE, piyasalardaki değişiklik olmaması yönündeki beklentinin aksine artış kaydetti.

TEFE, 2017 yılının nisan ayına kıyasla ise piyasalardaki yüzde 1,2’lik artış beklentisinin üzerinde, yüzde 1,4 yükseldi. Nisan ayında yıllık bazdaki artışa en büyük etkiyi maden, metal ve yarı mamul metal ürünleri yaptı. Söz konusu endeks, şubat ve mart aylarında yıllık bazda yüzde 1,2 artmıştı.

Kaynak: AA