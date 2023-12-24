Almanya'da Ukrayna'ya destek için ek vergi gündemde

Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Özel olaylar özel tedbirler gerektirir. Ukrayna'ya askeri yardım için gelir vergisine ek dayanışma vergisi, olası bir yanıt olabilir." ifadesini kullandı.

Schnitzer, talep ettiği şeyin uygulanıp uygulanmayacağının "karmaşık olduğunu" bildiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının "özgürlükleri" ile yakından ilişkili olduğunu belirten Schnitzer, "Şimdiden harekete geçmek, sonradan harekete geçmekten daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

28 milyar avroluk yardım

Alman hükümeti, bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar avro değerinde para ve silah yardımında bulundu.

Almanya'da dayanışma vergisi, en son iki Almanya'nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinin kalkınması için 1995 yılında getirilmişti.