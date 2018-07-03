Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.



"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.



Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

Merkel: İyi bir uzlaşma sağladık

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.



Merkel, CDU Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "ikincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan sığınmacıların kontrol altına alınması ve düzenlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



"Çetin görüşmeler ve zor günlerden sonra gerçekten iyi bir uzlaşma bulunduğuna inanıyorum." diyen Merkel, geçen hafta perşembe günü yapılan AB Liderler Zirvesi'nde "ikincil sığınmacı hareketler" konusuyla ilgilenilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını anımsattı.



Aksi takdirde AB'deki serbest dolaşımın tehlikeye gireceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı ulusal önlemler alınmasının yanı sıra sığınmacıların geldiği ülkeler ve diğer ülkelerle bu konuda iş birliği yapılmasının istendiğini dile getirdi.



Merkel, bunun için Almanya'da "transit merkezlerinin" oluşturulacağını ifade ederek, buradan da sığınmacıların geldikleri veya AB içinde ilk kayıt oldukları ülkelerle istişarelerde bulunarak geri gönderilmelerinin sağlanacağını aktardı.



Bununla AB'deki ortaklık ruhunun korunduğuna dikkati çeken Merkel, aynı zamanda bunun "ikincil sığınmacı hareketlerini" kontrol altına almak ve düzenlemek için önemli bir adım olduğunu kaydetti.