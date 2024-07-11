Almanya'da yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 2,2 oldu

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, "Enerji ve gıda fiyatları, yılın başından bu yana genel enflasyon üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip oldu, Buna karşın, hizmet fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlar görmeye devam ediyoruz" dedi.

Haziran ayında tüketici fiyatları Mayıs ile karşılaştırıldığında, %0,1 oranında arttı.

AB uyumlu TÜFE'de Haziran ayında yıllık artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Fiyatlar Mayıs ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Haziran 2024'te enerji ürünleri fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,1 oranında geriledi.