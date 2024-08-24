Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde üç kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı. Saldırının ardından 15 yaşında bir kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü IŞİD'in propaganda ajansı Amaq, bugün Telegram hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Buna göre saldırıyı IŞİD üstlendi.