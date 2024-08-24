Almanya'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı. Saldırının ardından 15 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD'in propaganda ajansı Amaq, bugün Telegram hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Buna göre saldırıyı IŞİD üstlendi.