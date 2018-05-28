Almanya'dan HDP’nin mitingiyle ilgili açıklama

28 Mayıs 2018

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'deki siyasi partiler için hükümetin koyduğu seçim kampanyası yasağına rağmen, HDP'nin Köln'de miting düzenlemesine izin verilmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Adebahr, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da yasak olmasına rağmen, Türkiye’deki bazı partilerin ve siyasetçilerin bu ülkede seçim kampanyaları yürüttüğüne ilişkin yöneltilen soru üzerine, bu konuda sadece Alman hükümetinin bir yıl önce yaptığı ve büyükelçilere ilettiği düzenlemeye işaret edebileceğini belirtti.

AB üyesi olmayan ülkelerde resmi bulunan kişilerin ilgili ülkedeki seçim tarihinden 3 aydan az bir süre kala Almanya’da seçim kampanyası yapmasına izin verilmediğini anlatan Adebahr, bunun geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

"Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel resmi daireler tarafından veriliyor." diyen Adebahr, Alman hükümeti olarak bu düzenlemenin arkasında bulunduklarını ve bunu ilgili taraflara ilettiklerini aktardı.