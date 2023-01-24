Almanya’dan Leopard tankı için Ukrayna’ya yeşil ışık

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine, "Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık" dedi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki duruma seyirci kalmayacağız. Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız" ifadesini kullandı.

Baerbock'un bu açıklaması Alman basını tarafından "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesine yeşil ışık yaktı" şeklinde yorumlandı. Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları da Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.

Üç ülkenin bakanları, Twitter hesaplarından, "Almanya'yı Ukrayna'ya Leopard tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla yeniden sağlamak için gereklidir. Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Almanya'nın bu konuda özel sorumluluğu vardır" paylaşımında bulunmuştu.

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor. Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayının alınması gerekiyor.

Almanya neden direniyor?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'nın ısrarlı talepleri, müttefik ülkelerin baskılarına rağmen, ağır silahlar gön[1]derme konusunda uzun süre ayak diretmesi yoğun tartışmaları beraberinde getirmişti. Scholz, Alman medyasına verdiği demeçte, ağır silahların gönderilmesi durumunda, Almanya'nın ve NATO'nun Ukrayna'da savaşın tarafı haline gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiş, "nükleer savaş riskinden" söz etmişti. Scholz ayrıca, pratik nedenlerle Alman üretimi ağır silahların Ukrayna tarafından kullanımının kolay olmayacağını söylemiş, Ukrayna ordusunun Sovyet döneminin silah sistemlerini kullanmayı bildiğini, bu nedenle Doğu Avrupa ülkelerinin elindeki bu tür silahların gönderilmesinin daha uygun olacağını savunmuştu.

Neden bazı ülkeler modern savaş tankları göndermek konusunda istekli?

Kısaca, Ukrayna’ya işgal edilen topraklarını geri aldırmak için. Batılıların tankları, Amerikan M1 Abrams, İngiliz Challenger 2 ya da Alman Leopard 2’ler, Ukrayna’ya cephede büyük avantaj sağlayacak. Rusya’nın Ukrayna sınırlarına 150 bin yeni asker konuşlandırdığı konuşuluyor. Bu tanklar sayesinde Rus askerlerinin mobilize olması engellenebilir.

Leopard 2 tankları neden Kiev’in en çok istenenler listesinde yer alıyor?

Askeri yetkililere göre, Leopard 2’ler Amerikan Abramslar gibi etkin tanklar. Daha hafifler, ve daha hızlı yakıt doldurulabiliyor. Ama en büyük özellikleri, ulaşılabilir olmaları. 13 Avrupa ülkesinde 2 binin üzerinde Leopard tankı bulunuyor. Ukrayna’nın da tankları var mı? Evet, hem de çok. Çoğu eski Sovyet tankları… Ayrıca 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın ilk döneminde kaçan Rus birliklerinin bıraktıkları 500 tanka da el koydular. Polonya ve Çekya, Ukrayna’ya 240 adet T-72 verdi.