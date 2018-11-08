Almanya'nın dış ticaret fazlası azaldı

08 Kasım 2018

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, otomotiv sektöründe ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya paralel olarak, eylülde önceki aya göre yüzde 0,8 düşerken, ithalatı da yüzde 0,4 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın eylül ayında 109,5 milyar euro, ithalat da 91,9 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise bir önceki yılın aynı ayına göre 6,8 milyar euro düşerek 17,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin dış ticaret fazlası, ağustos ayına göre ise 600 milyon euro azaldı.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, eylülde ağustos ayına göre 0,8 düşerken, ithalatı yüzde 0,4 geriledi. Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, ağustosta 109,1 milyar euroluk ihracat, 90,7 milyar euroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, eylülde arındırılmamış rakamlarla 18,4 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya'nın eylülde yaptığı ihracatın 64,7 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 52,1 milyar euroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,4 düşüş yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 5,82 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 44,4 milyar euroluk ihracat, 38,6 milyar euroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin eylül ayına kıyasla yüzde 2,2 azalırken ithalatı yüzde 4,7 artış kaydetti.

Dış ticaret fazlası 9 ayda 174,4 milyar euro

Ülkenin bu yılın ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 988 milyar euroya yükselirken, ithalatı da yüzde 6 artarak 813,6 milyar euroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 174,4 milyar euro oldu.

Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar euro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar euro da kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar euro olmuştu.

Cari işlemler fazlası 21,6 milyar euro

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın eylül ayındaki dış ticaretine yönelik yatırımcılar için yazdığı notta, ülkede mevzuattaki (emisyona ilişkin) değişiklikleri nedeniyle otomotiv sektöründeki üretimin geçici sıkıntıya girmesinin ve dünya ticaretindeki yavaşlamanın yaz aylarında Almanya’nın ihracat rakamlarını vurduğunu belirtti.

Brzeski, bugün açıklanan ticaret verilerinin Alman sanayisi için hayal kırıklığı yaratan dönemin sonu olduğunu kaydederek, “Mevcut aylık veriler, Alman ekonomisinin 2015’nin başından sonra bu yılın üçüncü çeyreğinde en kötü performansını yaşadığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya'nın eylülde cari işlemler fazlası 2017’nin aynı ayına göre 5,8 milyar euro azalarak 21,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 küçülebilir

Küresel ticaret ihtilaflarının artması ya da ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar Alman sanayi üretimini daha da zayıflatması beklenirken, ekonomistler, Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyona ilişkin) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçüleceğini tahmin ediyor.

Üçüncü çeyrek büyüme verileri, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından 14 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: AA