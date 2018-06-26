Almanya'nın kamu borcu azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu bütçesinin borcu 1 trilyon 948 milyar 756 milyon euro oldu.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ayı çeyreğine kıyasla söz konusu borç yüzde 2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 azaldı.

Almanya’da genel kamu borcu, bu yılın ilk çeyreği ile geçen yılın aynı çeyreği kıyaslandığında tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Bu dönemde federal borç yüzde 1, eyaletlerin borcu yüzde 4 ve belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 2,5 geriledi.

Söz konusu dönemde borcu en fazla azalan eyalet yüzde 19,7 ile Saksonya oldu. Bunu yüzde 19,2’le Baden-Württemberg ve yüzde 9’la Brandenburg izlerken, yalnızca Hamburg eyaletinin borcu yükseldi.