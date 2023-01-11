Almanya'nın kamu bütçe açığı 65,7 milyar euroya geriledi

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, artan faiz maliyetlerine karşın yüksek vergi gelirleri nedeniyle Ocak-Eylül 2022'de yüzde 56 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu gelirleri, Ocak-Eylül 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 1 trilyon 261,2 milyar euro, giderleri de yüzde 1,5 yükselişle 1 trilyon 326,9 milyar euro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, söz konusu dönemde 65,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

2021'in aynı döneminde Kovid-19 krizi nedeniyle 150,2 milyar euro bütçe açığı veren Almanya'nın, 2019'da 18,8 milyar euro bütçe fazlası bulunuyordu.