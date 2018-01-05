Amazon'un gözü İngiltere Premier Ligi'nde

05 Ocak 2018

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, İngiltere Premier Ligi'nin televizyondaki yayın haklarını satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Amazon gelecek ay dünyanın en zengin futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi için açılacak ihalede teklif vermeye hazırlanıyor. Amazon'un Premier Ligi'nin 2019-2022 yılları arasındaki yayın haklarını satın almak için dışarıdan uzmanlarla görüştüğü de iddia edildi.

Telegraph'a konuşan kaynaklar bu bilgiyi doğrularken, Amazon konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sky, Premier Lig için daha önce düzenlenen ihalede, yayın haklarında aslan payını 4,2 milyar sterline satın almıştı.

Hızlı büyümesiyle dikkat çeken Amazon, ihaleye teklif vermesi halinde medya devleri Sky ve BT'ye rakip olacak.

Amazon'un İspanya La Liga’nın 2019-2022 dönemi yayın hakları için teklif sunma kararı aldığı haberleri de daha önce basına yansımıştı.

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