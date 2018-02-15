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Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u geride bıraktı

Dün Wall Street'te Amazon.com'un piyasa değeri ilk kez Microsoft'un piyasa değerinin üzerine çıktı.

Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u geride bıraktı
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Amazon.com, Apple ve Alphabet'in ardından dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna geldi.

Hisse senetleri dün 1.451,05 dolar seviyesinden kapanan Amazon'un piyasa değeri 702,5 milyar dolara ulaştı. Gün sonunda Microsoft'un piyasa değeri ise 699,02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Wall Street'te Apple'nin piyasa değeri 849,24 milyar dolar, Alphabet'in değeri ise 744,72 milyar dolar seviyesinde.

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