American Airlines uçağında koku paniği: 5 kişi hastanelik oldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), American Airlines’ın 2118 sefer sayılı uçağının 23 Kasım’da kokpit ve kabinde “duman benzeri bir koku” tespit edilmesi üzerine Houston’daki George Bush Intercontinental Havalimanı’na yönlendirildiğini açıkladı. Airbus A321 tipi uçak Orlando’dan kalkmış ve Phoenix’e gitmek üzereydi.

Kokunun kaynağı henüz belirlenemedi

Houston İtfaiyesi’nin verdiği bilgiye göre olay sonrası dört kabin görevlisi ve bir yolcu hastaneye götürüldü. Kokunun kaynağı henüz belirlenemedi. Pilotların telsiz konuşmalarında olay sırasında birden fazla ambulans talep ettikleri duyuldu.

Uçak Houston’a güvenli şekilde iniş yaptıktan sonra yolcular başka bir uçağa aktarılıp Phoenix’e gönderildi. American Airlines yaptığı açıklamada, mürettebata “profesyonellikleri için teşekkür ettiklerini” ve yolculardan yaşanan aksama nedeniyle özür dilediklerini belirtti.

Ekim ayında da benzer bir koku şüphesi nedeniyle Los Angeles’tan kalkan başka bir American Airlines uçağı geri dönmek zorunda kalmıştı.