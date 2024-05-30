American Airlines'a ırkçılık davası açıldı

ABD'de üç siyah erkek, 5 Ocak'ta Phoenix'te New York'a giden bir uçağa bindi ve bir American Airlines çalışanı hepsi siyah olan sekiz yolcudan uçağı terk etmelerini istedi. Uçaktan indirilen 8 kişiden üçü olayı dava konusu yaptı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre uçaktan indirilen sekiz kişiye sonraki bir uçuşta yer ayrılmadı. 8 kişi, yaklaşık 1 saat sonra yeniden uçağa bindi.

BBC'de yer alan habere göre davacılar, jürili bir yargılama ve telafi edici bir tazminat talep ediyor.

Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal; NBC News'a verdikleri demeçte siyah oldukları için dışlandıklarını hissettiklerini ve bu olay nedeniyle aşağılandıklarını söyledi.

27 yaşındaki Jackson, "Gruplandırılmak ve uzaklaştırılmak, artık siyahların başına gelmemesi gerektiğini düşündüğüm tüm bu tetikleyici noktalara çarpıyor" dedi.

Uçağın koridorunda yürürken "suçlu gibi gösterildiklerini" söyleyen Jean-Joseph, olaydan bu yana uçmadığını ve davanın açıldığı Çarşamba günü olayı yeniden yaşarken yıkıldığını söyledi.

"Bu olay beni hala etkiliyor" diyen Jean-Joseph, "Tekrar uçağa bindiğimde, bu aklımdan çıkmayacak bir şey olacak" ifadelerini kullandı.

Olayı soruşturduklarını açıkladılar

American Airlines yaptığı açıklamada olayı soruşturduğunu ve "iddiaların temel değerlerini ya da insanlara değer verme amacını yansıtmadığını" söyledi. Şirketten yapılan açıklamada "Ayrımcılıkla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor ve müşterilerimizin bizimle uçmayı tercih ettiklerinde olumlu bir deneyim yaşamalarını istiyoruz" denildi.

Davada ayrıca American Airlines'ın siyah yolculara kötü muamele konusunda belgelenmiş bir kötü geçmişi olduğu iddia edildi. 2017 yılında NAACP'nin siyah yolcuları American Airlines ile uçmaları halinde güvenliklerinin tehlikeye girebileceği konusunda uyaran ve o dönemde çalışanların bir dizi "sorunlu davranışına" atıfta bulunan bir seyahat tavsiyesine atıfta bulunuldu.