Angela Merkel, 4 kez seçimi kazandı

24 Eylül 2017

Almanya'da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Federal Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri toplam yüzde 33 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Bu, 1949'dan sonra yapılan seçimlerde CDU/CSU'nun aldığı en kötü sonuç oldu. CDU/CSU 2013'teki seçimlere göre de yüzde 8,5 oy kaybetti.

Almanya'da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de bir önceki seçimlere göre yüzde 5,2 gerileyerek yüzde 20,5'te kaldı. SPD bu seçimlerde tarihin en düşük oy oranını aldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girdi. AfD, 2013'te yüzde 4,7 oy alarak yüzde 5'lik seçim barajına takılmıştı.

Geçen seçimlerde yüzde 4,8 ile baraja takılan Hür Demokrat Pati (FDP) de bu seçimlerde yüzde 10,7 ile dördüncü parti oldu.

Yüzde 9,2 ile beşinci parti olan Sol Parti ile yüzde 8,9 oy alan Yeşiller yeniden meclise girmeye hak kazandı.

Schulz: Muhalefette liderlik edeceğim

SDP Genel Başkanı Martin Schulz, partisine muhalefette liderlik edeceğini söyledi. Schulz başkent Berlin'deki SPD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, iktidar ortağı olarak girdikleri genel seçimleri kaybettiklerini belirterek, "Bugün sosyal demokrasi için zor ve acı bir gün. Seçim hedefimizi kaçırdık." dedi.

Schulz, kendilerine oy veren seçmenlere teşekkür ederek, ''Partinin başında kalıp Sosyal Demokrat Partiye muhalefette liderlik edeceğim.'' ifadesini kullandı.

Schulz, aldıkları oy oranıyla sosyal demokrasinin ilkeleri ve değerleri için gelecek yasama döneminde de mücadele edeceklerini belirterek, seçimlerde geleneksel parti tabanına ulaşamadıklarını ifade etti.

Merkel'den seçim sonrası ilk açıklama

Merkel, CDU'nun Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kendilerine güvenen seçmenlere teşekkür etti.

Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Merkel, seçimden daha iyi bir sonuç almayı dilediklerini belirterek, "Seçim kampanyamızın stratejik hedeflerine ulaşmaktan dolayı mutluyum. CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) olarak en güçlü birliğiz. Hükümeti kurma görevimiz var. Bize rağmen bir hükümet kurulamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA